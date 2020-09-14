Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1103
ALTIN
466.447
DOLAR
7.4625
STERLİN
9.5751
EURO
8.8348

Robotik eğitimi

Yozgat Gençlik Merkez’inde gençlere yönelik kodlama, robotik, yazılım alanlarında eğitim çalışmaları devam ediyor.

14 Eylül 2020 Pazartesi 00:59
Robotik eğitimi

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi’nde geleceğin teminatı gençlere yönelik KodAdı2023 projesi kapsamında açılan kursa katılanlara kodlama, robotik, yazılım alanlarında eğitim verilmeye devam ediyor. Çalışmalara katılan gençler kendilerini geliştiriyor. Yozgat Gençlik Merkezi’nde devam eden eğitim çalışmaları ilgi görüyor. Her alanda, özellikle de teknoloji ve bilişim alanında son derece hızlı bir değişim yaşandığı hatırlatılarak, gençlerin iyi bir eğitim, teknolojik anlamda donanımlı hale getirilmesine yönelik çalışmaların yapıldığı bildirildi. Gençlerin içlerindeki girişimci ruhun desteklenerek, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda önemli projelerin hayata çıkabileceği anlatıldı. Bakanlık tarafından bu amaçla 81 ilde gençlere yönelik devam ettirdiği eğitimlerin Gençlik Merkezi’nde sürdürüldüğü açıklandı. 

Anahtar Kelimeler:
Robotik Eğitimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eğitim öncesinde kurs
Eğitim öncesinde kurs
Teknolojiler yeniliyor
Teknolojiler yeniliyor
Yüz yüze eğitim Uyarısı
Yüz yüze eğitim Uyarısı
OKULLAR HAZIR
OKULLAR HAZIR
EBA Destek noktası
EBA Destek noktası
Okul denetimi
Okul denetimi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim