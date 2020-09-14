Robotik eğitimi

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi’nde geleceğin teminatı gençlere yönelik KodAdı2023 projesi kapsamında açılan kursa katılanlara kodlama, robotik, yazılım alanlarında eğitim verilmeye devam ediyor. Çalışmalara katılan gençler kendilerini geliştiriyor. Yozgat Gençlik Merkezi’nde devam eden eğitim çalışmaları ilgi görüyor. Her alanda, özellikle de teknoloji ve bilişim alanında son derece hızlı bir değişim yaşandığı hatırlatılarak, gençlerin iyi bir eğitim, teknolojik anlamda donanımlı hale getirilmesine yönelik çalışmaların yapıldığı bildirildi. Gençlerin içlerindeki girişimci ruhun desteklenerek, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda önemli projelerin hayata çıkabileceği anlatıldı. Bakanlık tarafından bu amaçla 81 ilde gençlere yönelik devam ettirdiği eğitimlerin Gençlik Merkezi’nde sürdürüldüğü açıklandı.