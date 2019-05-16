RENKLi KUTLAMA

Etkinliğe Kaymakam İsmail Demir, Belediye Başkanı Ahmet Öçal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Orhan Ergün Çağlıyan ve Yasin Gürsoy, İlçe Emniyet Amiri Vekili Ahmet Kurt ve öğrenci velileri katıldı. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte öğrenciler, kimi zaman güldürdü kimi zaman ise izleyicilerin gözyaşlarına tutamamasına neden oldu. Özellikle profesyonel semazen öncülüğünde yapılan minik semazenlerin gösterisi izleyiciler tarafından alkışlandı. Programı ikinci dönem başından itibaren hazırlanmasında öncülük eden Okul Müdürü Hacı Bekir İlhan, okul öncesi öğretmenleri izleyicileri gösterilere doyurdu. Okul Müdürü İlhan, ‘’Annelerin kıymeti tek bir günde asla ölçülemez. Minik öğrencilerimiz annelerine olan sevgilerini böyle bir program vasıtası ile hazırladıkları gösteriler ile ifade etmeye çalıştılar. Bu vesile ile başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin gününü kutluyorum’’ dedi. Program, minik öğrencilerin kendi emek ve çabaları ile annelerine verilmek üzere hazırladıkları hediyelerin takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekinmeleri ile birlikte son buldu.