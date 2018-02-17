Rektörler buluştu

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Karacabey, mevkidaşıyla fikir alışverişinde bulunarak, yaptıkları çalışmalar hakkında kendisine bilgiler verdi.

Karacabey, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “iki üniversite arasında ortak iş birliği programlarıyla birçok noktada birbirimize destek olacağız" dedi.