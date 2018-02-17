Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116511
ALTIN
162.554
DOLAR
3.7374
STERLİN
5.2534
EURO
4.6518

Rektörler buluştu

TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Yozgat’a gelerek Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektörler buluştu

TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Yozgat’a gelerek Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey’e nezaket ziyaretinde bulundu.

17 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
27 Okunma
Rektörler buluştu

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Karacabey, mevkidaşıyla fikir alışverişinde bulunarak, yaptıkları çalışmalar hakkında kendisine bilgiler verdi.
Karacabey, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “iki üniversite arasında ortak iş birliği programlarıyla birçok noktada birbirimize destek olacağız" dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Böyükata gençlerle buluştu
Böyükata gençlerle buluştu
Türkçe eğitimlerine devam
Türkçe eğitimlerine devam
Bir Fidan Bir Çocuk Projesi
Bir Fidan Bir Çocuk Projesi
Türk Müziğine destek
Türk Müziğine destek
Eğitim değerlendirildi
Eğitim değerlendirildi
MİNİKLERDEN AFRİN’E MEKTUP
MİNİKLERDEN AFRİN’E MEKTUP

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim