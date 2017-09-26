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-Rektörler buluştu

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey’in konuğu oldu.

-Rektörler buluştu

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey’in konuğu oldu.

26 Eylül 2017 Salı 07:10
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-Rektörler buluştu

Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, Ordu Üniversitesi Rektörü Tarık Yarılgaç’ı makamında ağırladı.
İki rektör ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Ordu Üniversitesi Rektörü Tarık Yarılgaç, ziyaretlerinde 2000 yılından sonra kurulan üniversitelerin kampüs gelişimi ve yapılan çalışmaları öğrenerek, ortak işbirliğini sürdürmeyi hedeflediğini belirtti.
Rektör Tarık Yarılgaç, “Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey hocamızın başarılarını hep görüyoruz ve takdir ediyoruz. Kendisi ile çalışmaları hakkında bilgi almak ve istişarelerde bulunmak amacıyla bugün buradayız. Yeni eğitim öğretim yılının Bozok Üniversitesine hayırlı olması dileklerimle başarılar diliyorum” dedi. 
Ordu üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey ise “ Hocamız rektörlük makamında çok tecrübeli ve çok çalışkan birisi. Kendisinin tecrübelerinden istifade etmek ve üniversitemizin gelişimi noktasında fikirlerinden faydalanmak bizim için çok önemli diye” konuştu.

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