Rektörden ziyaret

Rektör Karadağ, Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda akademisyenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Karadağ, öğrencilerle sohbet etti, sorularını yanıtladı. Karadağ, 2016 yılında kurulan Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun 2019-2020 yıllında ilk öğrencileri ile eğitim öğretime başladığını hatırlattı. Karadağ, Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda 2020-2021 akademik yılında 126 öğrenciden 96’sının mezuniyet coşkusu yaşadığını, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde beş programda 340 öğrencinin eğitim gördüğünü bildirdi.