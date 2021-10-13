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Rektörden karşılama

Azerbaycan’da yapılan sınavda başarılı olan öğrenciler, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı kayıtları için geldikleri Yozgat’ta, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen tarafından karşılandı.

13 Ekim 2021 Çarşamba 00:58
Rektörden karşılama

Otobüslerden inen öğrencileri ‘’Yozgat Bozok Üniversitesi ailesine hoş geldiniz’’ diyerek karşılayan Karadağ, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Karadağ,  uluslararasılaşma çalışmaları kapsamında bu yıl ilk kez Uluslararası Öğrenci Sınavı yapıldığını söyledi. Uluslararası öğrencilerin Yozgat Bozok Üniversitesi'ne ilgisinin her geçen gün artığına dikkat çeken Karadağ,  ‘’Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yaptığımız Türkçe Dil Yeterlik (C1) Sertifika sınavında başarılı olan 300 öğrencimiz yeni eğitim öğretim dönemi öncesi Yozgat’a gelmeye başladı. Biz de üniversite yönetimi olarak öğrencilerimizi ilk günlerinde karşılamak ve yanlarında olmak istedik. Üniversite olarak uluslararası öğrenci sayımızın artması temel hedefimiz’’ dedi. Rektör Karadağ, şu an 600 olan uluslararası öğrenci sayısını 2022 yılında 2 bin 500’e çıkartmak istediklerini bildirdi. Karadağ, ‘’Üniversitemizde eğitim görecek uluslararası öğrencilerimiz, ülkemizin dil ve kültürünü öğrenmiş, donanımlı bir eğitimle mezun olarak ülkelerine döndüklerinde bizim kültür elçilerimiz olacaklar. Bu nedenle üniversitemizin görünürlüğünde önemli bir yere sahip olan uluslararası öğrencilerimizi her zaman önemsiyoruz. Şehrimize ve üniversitemize gelen öğrencilerimizin şehrimiz insanı ve üniversitemiz personeli her zaman yanlarında olacaktır’’ diye konuştu. 

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