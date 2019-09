Rektör, Yozgat’ı anlattı

Karadağ, Türkiye’nin farklı yerlerinden, Yozgat şehrini Bozok Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilere teşekkür etti.

Karadağ, ‘’Anadolu’nun tam merkezinde, tarihten bu yana denge unsuru olan Bozok diyarının göz bebeği Yozgat’tasınız. Anadolu kültürünü hala bünyesinde taşıyan ve misafirperverliğini her daim ön planda tutan Yozgat, Bozok diyarındasınız. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü olarak yükseköğrenim hayatınızı bizimle birlikte geçirmenizden dolayı onur duyduğumu ifade etmek isterim” dedi.

Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin yeni bir üniversite olsa da çeyrek asır öncesinde kurulan köklü fakülteleri ile hafızası, deneyimleri olan, köklerinden aldığı bu güçle bölgesine katkı sunan, değer katan, bir marka üniversite olma yolunda hedefleri olan bir üniversite olduğunu hatırlattı. Karadağ, ‘’Geleceğin Türkiye’sinde söz sahibi olacak siz gençleri deneyimli akademik kadromuzla donanımlı bir şekilde yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Üniversitemizin sizlere sağladığı alt yapı ve fiziki imkânlar büyük oranda en üst düzeyde. Bu bakımdan sürekli yenilenen ve güçlenen bir üniversitede eğitim öğretim görmenin ayrıcalığını sizlere yaşatmak istiyoruz. Karşınıza çıkan sorunları aşmak için her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Akademik personelimiz, idari çalışanlarımız olarak kapımız her daim sizlere açık olacaktır” diye konuştu.