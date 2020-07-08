Rektör tanıtım yaptı

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğünün bu yıl tercih yapacak adaylara üniversiteleri tanıtmak için başlattığı ‘Benim Tercihim, Çevrimiçi Üniversite Tanıtım Günleri’ programına katıldı. Rektör Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi hakkında bilgiler verdi. Karadağ programda, Türkiye’nin dört bir yanından binlerce üniversite adayı öğrencinin üniversite hakkında merak ettikleri konularla ilgili açıklayıcı bilgiler verdi. Rektör Karadağ, canlı yayında öğrencilerin merak ettikleri soruları cevaplandırarak, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin fiziki durumu, teknik altyapısı, öğretim kadrosu, akademik bölümleri yanında üniversitenin sosyal imkanları, ulaşım ve barınma olanaklarını anlattı.