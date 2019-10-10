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Rektör, öğrencilerle buluştu

BOZOK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, bu yıl ilk kez 124 öğrenci ile eğitim öğretim hayatına başlayan Çekerek Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Rektör, öğrencilerle buluştu

BOZOK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, bu yıl ilk kez 124 öğrenci ile eğitim öğretim hayatına başlayan Çekerek Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

10 Ekim 2019 Perşembe 00:00
Rektör, öğrencilerle buluştu

Karadağ, öğrencilerin sorunları, talep ve önerilerini dinledi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi ailesinin yeni fertleri olan Çekerek Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerini huzurlu şehir Yozgat ve huzurlu ilçesi Çekerek’ te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öğrencilerle bir araya gelmedeki hedeflerinin beklenti ve taleplerini dinlemek olduğunu belirten Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, varsa sorunları masaya yatırarak ortak fikir ve kanaatlerle çözüm üretmek istediklerini söyledi. Rektör Karadağ, “Sağlık temelinde, nitelikli programlarda öğrenim görerek iyi bir meslek sahibi olacaksınız. Sağlık teknikeri olarak istihdam anlamında iş garantisiyle mezun olacaksınız. Bu anlamda avantajlısınız. Sizlerden isteğim öğrenci olmanın sorumlulukları ve gerekleri neler ise buna odaklanarak kendinize bir hedef belirleyin. İlk hedefiniz ön lisans programlarını bitirerek sağlık sektöründe aranan nitelikli ve donanımlı tekniker olmanızdır. Lakin asla bununla yetinmeyin. Alanlarınızla ilgili lisans tamamlamayı kendinize hedef olarak belirleyin. Sizin gibi meslek yüksekokulu bitirip akademisyen olan birçok örnek var. O açıdan sizler önemli bir yüksekokulda okuyorsunuz. Bu bir ayrıcalıktır; ve bunu fırsata çevirebilirsiniz. Unutmayın! Sizler bizim göz bebeğimizsiniz. Sizlerin mutluluğu, memnuniyeti ve beklentileri bizim için çok önemli. Üniversite yönetimi ve yerel yönetimdeki paydaşlarımızla sizlerin mutluluğu ve memnuniyeti için var gücümüzle çalıştığımızı bilmenizi isteriz” dedi.
Karadağ, daha sonra öğrencilerin yurt, barınma olanakları ve yemek konuları hakkındaki taleplerini dinledi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Karadağ, çözüm önerileri hakkında öğrencilerle fikir alışverişinde bulundu.

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