Rektör, öğrencilerle buluştu

Karadağ, gençlerin üniversite hayatının, geleceklerinin şekillenmesinde önemli bir yol ayrımı olduğunu hatırlattı. Karadağ, ‘’Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi olarak, hayallerinizin gerçek olması için mevcut tüm imkânlarımızla övüncümüz ve ümidimiz olan siz gençleri, memleketimizin ihtiyaç duyduğu her alana Türk milletinin necip geçmişine, göklerdeki istikbaline yakışır, saygın, sorumlu, özverili ve özgüveni yüksek bireyler olarak kazandırmak için daima sizlerin yanında olacağız’’ dedi. Karadağa, öğrencilerin, çıkan sorunları aşmak için her zaman kendileriyle iletişime geçebileceklerini hatırlattı, akademik personelin, idari çalışanların kapılarının açık olduğuna vurgu yaptı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, öğrencilerin üniversite hayatından beklentilerini, yurt, barınma olanakları ve öğrencilerin yemek konuları hakkındaki taleplerini dinledi.