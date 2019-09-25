Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101847
ALTIN
280.588
DOLAR
5.6955
STERLİN
7.1187
EURO
6.2659

Rektör, öğrencilerle buluştu

BOZOK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu’nda öğrencilerle bir araya gelerek, 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenci ve öğretim elemanlarına başarı temennisinde bulundu.

Rektör, öğrencilerle buluştu

BOZOK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu’nda öğrencilerle bir araya gelerek, 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenci ve öğretim elemanlarına başarı temennisinde bulundu.

25 Eylül 2019 Çarşamba 00:00
Rektör, öğrencilerle buluştu

Karadağ, gençlerin üniversite hayatının, geleceklerinin şekillenmesinde önemli bir yol ayrımı olduğunu hatırlattı. Karadağ, ‘’Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi olarak, hayallerinizin gerçek olması için mevcut tüm imkânlarımızla övüncümüz ve ümidimiz olan siz gençleri, memleketimizin ihtiyaç duyduğu her alana Türk milletinin necip geçmişine, göklerdeki istikbaline yakışır, saygın, sorumlu, özverili ve özgüveni yüksek bireyler olarak kazandırmak için daima sizlerin yanında olacağız’’ dedi. Karadağa, öğrencilerin, çıkan sorunları aşmak için her zaman kendileriyle iletişime geçebileceklerini hatırlattı, akademik personelin, idari çalışanların kapılarının açık olduğuna vurgu yaptı.  Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, öğrencilerin üniversite hayatından beklentilerini, yurt, barınma olanakları ve öğrencilerin yemek konuları hakkındaki taleplerini dinledi. 

Anahtar Kelimeler:
BozokProf. Dr. Ahmet KaradağRektöröğrencilerle Buluştu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erken evliliğin sıkıntıları anlatıldı
Erken evliliğin sıkıntıları anlatıldı
BİL Koleji açıldı
BİL Koleji açıldı
Borsadan öğrencilere destek
Borsadan öğrencilere destek
GENÇLER HAZIR!
GENÇLER HAZIR!
Nöbet sistemi değerlendirildi
Nöbet sistemi değerlendirildi
Belediyeden üniversite öğrencilerine yardım
Belediyeden üniversite öğrencilerine yardım
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim