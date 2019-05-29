Rektör, öğrencilerle buluştu

Rektör Karadağ, göreve başlaması nedeniyle gönderilecek çiçek ve benzeri hediyelerin yerine, bu vatan için canını feda eden kahraman şehitlerimizin ailelerine ve Bozok Vakfı aracılığıyla burs alan öğrencilere yardım amaçlı bağış yapılmasının daha uygun olacağını kaydetti. Rektör Karadağ, bu çerçevede bağış yapmak isteyenlerin isim ve kurumlarını belirterek, ‘Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ / Yozgat Bozok Üniversitesi Vakfı: IBAN:TR80 0001 2009 7850 0016 0001 30 (HALKBANK), Yozgat Şehit Aileleri Derneği: IBAN:TR50 0001 0002 5732 9361 2950 01 (ZİRAAT BANKASI)’ hesap numaralarına yatırabileceklerini kaydetti.