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Rektör, öğrencileri kutladı

BOZOK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından üretilen, Uluslararası yarışlarda derece alan yerli ve milli elektrikli aracı inceledi, bilgi aldı, aracı üreten ekibi tebrik etti, başarı diledi.

Rektör, öğrencileri kutladı

BOZOK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından üretilen, Uluslararası yarışlarda derece alan yerli ve milli elektrikli aracı inceledi, bilgi aldı, aracı üreten ekibi tebrik etti, başarı diledi.

04 Ekim 2018 Perşembe 07:00
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Rektör, öğrencileri kutladı

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Yaz, ‘’Avrupa'ya gitmeye hak kazandık. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Arabanın A'dan Z'ye bütün aksamını öğrencilerim kendi imkânlarıyla yaptı. Ben de akademik danışmanlık yapıyorum. Takıldıkları yerde yardımcı oluyorum. Aracın en büyük özelliği 72 voltta 250 kilometre yol alabilir olması. Hızı da iyi testlerde 95 kilometre hızı gördük. 1 liralık enerjiyle de 3 tekerlekli haliyle 180 kilometre yol yapıyor" dedi. 

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