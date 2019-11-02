Rektör, öğrencileri dinledi

Rektör Karadağ, kendi memleketinde görev yapmanın farklı bir onur ve sorumluluğunun olduğunun altını çizdi, ‘’Türkiye’nin birçok yerinden gelen siz değerli öğrencilerimizi memnun etmek ve huzurlu bir ortamda eğitim öğretim görmenizi sağlamak için büyük gayret sarf edeceğimizi bilmenizi isteriz” dedi. Öğrencilerle bir araya gelmedeki hedeflerinin beklenti ve taleplerini dinlemek olduğunu belirten Rektör Karadağ, varsa sorunları masaya yatırarak ortak fikir ve kanaatlerle çözüm üretmek istediklerini söyledi. Öğrenci olmanın sorumlulukları ve gerekleri neler ise buna odaklanarak kendilerine birer hedef belirlemelerini isteyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Hedefleriniz, hayalleriniz ve idealleriniz varsa burada kazanacağınız bilgi birikim ve donanımla çok şeyi başarabilirsiniz” şeklinde konuştu. Öğrencilerin başarısına yönelik gayret ve çabayı hiçbir zaman göz ardı etmediklerini belirten Karadağ, “Sizlerin başarısı bu ülkenin geleceğinin daha müreffeh olması anlamına geliyor. Çünkü bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak sizlersiniz. Yozgat Bozok Üniversitesi amatör ruhu bırakmadan, öğrenci odaklı, öğrencinin istek ve temennilerine odaklanmış bir üslupla hareket etmektedir” ifadelerini kullandı. Karadağ, daha sonra öğrencilerin taleplerini dinleyerek çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinde bulundu.