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Rektör, memleketinde iftar yaptı

BOZOK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Rektör, memleketinde iftar yaptı

BOZOK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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Rektör, memleketinde iftar yaptı

Rektör Karadağ, öğrencilerin Akdağmadeni ve üniversite hakkındaki görüşlerini dinledi. Öğrenciler ile ayrı ayrı ilgilenen Karadağ, Ramazan ayının manevi atmosferini öğrenciler ile birlikte yaşadı. Doğup büyüdüğü memleketi Akdağmadeni’nde öğrencilerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Karadağ, “Yozgat’ımızın doğal güzellikleriyle ön planda olan ilçesi Akdağmadeni’nde eğitim görmenizden, burada yaşantınızı sürdürmenizden ve memleketimde olmanızdan dolayı sizlere çok farklı bir göz ve değerle bakıyorum. Hangi bölümde okursanız okuyun, ben mesleğimde en iyi ve en başarılı olmalıyım diye kendinize bir hedef koyarak alanında donanımlı bireyler olarak yetişin. Akdağmadeni Meslek Yüksekokulumuzun sorunları olabilir. Sosyal imkanları açısından siz öğrencilerimizin ihtiyaçlarına cevap veremiyor olabilir. Ancak yüksekokulumuzun temel sorunlarının çözümü ve  bir takım sosyal imkanlara kavuşması adına siyasiler başta olmak üzere yerel yönetimler, yurt içi ve yurt dışındaki hayırsever işadamlarına ulaşarak çözüm odaklı ne yapılması gerekiyorsa yapılacağından hiç şüpheniz olmasın’’ dedi. 
Rektör Karadağ, yasal prosedürleri yerine getirmek kaydıyla 'Haydi Meslek Yüksekokuluna Sahip Çık' adı altında örnek bir kampanya bile başlatabileceklerini de kaydetti. Karadağ, kısa süre sonra mezun olacak öğrencilerin Yozgat Bozok Üniversitesi adına birer gönül elçileri olduğuna da vurgu yaptı. Karadağ, “Mezuniyet sonrası özdeş olduğunuz Yozgat Bozok Üniversitesi kimliğini taşıyacak, Yozgat’ı, Akdağmadeni’ni ve üniversitemizi temsil edeceksiniz. Sizlerin bundan sonraki hayatınızı en güzel şekilde yaşamanızı temenni ediyor başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu. 

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