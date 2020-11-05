Rektör Karadağ, öğrencileri suçladı

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, senato kararı ile uygulamaya konulan uzaktan eğitim ve çoklu sistem uygulamasına gösterilen tepkilerin yersiz olduğunu söyledi. Rektör Karadağ, öğleden önce akademisyenlerle yaptığı toplantıda dile getirdiği konuları, düzenlediği basın toplantısında da tekrarlayıp, sisteme karşı çıkan öğrencilerin ‘Tembel öğrenciler’ olduğunu ileri sürdü. Karadağ, ‘’Çoklu ölçme değerlendirme sistemi bir zafiyetin önüne geçmenin, çalışanla çalışmayanın ayırt edildiği, öğrenci odaklı ve öğrenci lehine olan hocayı yormayan bir sistemdir. Tembel öğrencilerin, sosyal medya üzerinden üniversitemizi yıpratmak amaçlı, organize bir şekilde yürüttüğü bir propagandadır. İncelemelerimiz sonucu, sosyal medya saldırısının içeriğinde 200-300 öğrenci bulunuyor. Geriye kalan twitler üniversitemizle ilgisi bulunmayan kişilerdir’’ dedi.