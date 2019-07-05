Rektör ilçeleri gezdi

Rektör Karadağ, Sarıkaya ilçesinde Belediye Başkanı Ömer Açıkel ile birlikte tarihi Roma Hamamı kalıntılarını gezip, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Rektör Karadağ, ilçedeki Yüksekokulu da gezdi, okul binasının kaderine terk edilmeyeceğini, gerekli girişimlerin bir an önce yapılacağını söyledi. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel de, Sarıkaya Belediyesi ve Sarıkayalı bir vatandaş olarak üzerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduğunu iletti. Karadağ, jeotermal kaynaklar açısından oldukça zengin bir potansiyele sahip Sarıkaya ilçesinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu açılması yönünde geçmiş dönemlerde bir karar alındığını hatırlattı. Karadağ, “Okulumuzu bu saatten sonra artık kaderine bırakmayacağız. Burada bölümün açılması ile ilgili öğretim elamanı alınması için ilanına çıkmamız gerekiyor. Burada ön lisans programı açılmasına ilişkin bir çalışma başlatacağız. İnşallah yeteri sayıda öğretim elemanı alarak okulumuzu eğitim ve öğretime açma imkânımız olacaktır. İlana çıktık öğretim elemanı gelmedi gibi bir anlayışla hareket etmeyeceğiz. Ne kadar referansımız varsa onları buraya davet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Rektör Karadağ, Sorgun ilçesi Doğankent Beldesi’ne giderek, Belediye Başkanı Doğan Sungur ile görüştü. Rektör Karadağ, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Şenol Akın ile birlikte Doğankent Beldesi’ndeki sosyal tesis alanlarını gezip bilgi aldı. Karadağ, Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu’nu da ziyaret etti. Karadağ, ülkemizin sağlık, tarım, sanayi, turizm ve diğer alanlarda ara eleman açığını tamamlayan, ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sunan bireyler yetiştirmesi anlamında meslek yüksekokullarının önemine dikkat çekti. Rektör Prof. Dr. Karadağ, “Üniversitemiz, merkez ve ilçelerimizdeki meslek yüksekokullarının fiziki yapı ve donanım açısından çok iyi durumda. Bu denli mükemmel yatırımların hakkının verilmesi gerekir. Bu fiziki imkânları en iyi şekilde tanıtarak öğrencilerin meslek yüksekokullarını tercih eder bir duruma taşımamız gerekiyor. Görev yapacağımız süre zarfında ortak aklı, vicdanı, çalışma liyakati ve emeği dikkate alan bilim vizyonunu önceleyen bir yönetim sergileyeceğiz. Bu süre zarfında kapım ve gönlüm herkese açık. Emanet aldığımız bu görevi Yozgat Bozok Üniversitesi Ailesi olarak hak ettiği yerlere hep birlikte taşıyacağız, bunun için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İletişim Fakültesi’ni ziyaret ederek akademik ve idari personel ile bir araya geldi. Karadağ, “Yozgat Bozok Üniversitesi’nde İletişim Fakültesi’nin olmasını çok anlamlı ve önemli buluyorum. Dolayısıyla bu Fakülteden geleceğin gazetecileri ve televizyoncularının yetiştirilmesi için çok güçlü bir akademik kadroya ihtiyaç var. Bu açıdan İletişim Fakültemizin fiziki alt yapısı kadar akademik anlamda da donanımlı olması gerektiğini düşünüyorum. Mevcut akademik kadromuzu daha da güçlendirmek istiyoruz’’ diye konuştu.

