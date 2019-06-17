Rektör fakülteleri gezdi

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Fen-Edebiyat Fakültesi’ni ziyaret etti. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Arif Osman Tokat, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Akdeniz, Rektör Karadağ’a fakülteleri ile birlikte çalışmalar hakkında bilgi verdi. Rektör Karadağ, Tıp Fakülteleri’nin ve üniversite hastanelerinin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, üniversite hastanelerinin halkla en çok temas eden yerler olduğunu söyledi, bu durumun yapılan işlerin ehemmiyetini daha fazla arttırdığını vurguladı. Karadağ, “Bizim odak noktamız, görev ve sorumluluklarının farkında, daha çok gayret eden ve katkıda bulunan arkadaşlarımız ile marka bir üniversite kimliği oluşturmaktır” dedi.

Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Fen-Edebiyat Fakültelerinin üniversitelerin lokomotifi olduğunu belirterek, özelikle bilimsel çalışmalar ile ipi göğüsleyen, üniversiteyi uluslararası platformda görünür kılan önemli fakültelerden biri olduğunun altını çizdi. Karadağ, ‘’Dolayısıyla temel bilimlere hitap etmiş olması bakımından üniversitelerin önemli fakültelerindendir. Görünüyor ki Yozgat Bozok Üniversitesi’nde de Fen-Edebiyat Fakültesi bilimsel faaliyetleri açısından önemli bir rol oynamaktadır. Temel bilimleri burada daha güçlü kılarak, uluslararası düzeyde bir kimliğin oluşabileceği, adının her platformda duyulacağı bir üniversite konumuna ulaştırmak istiyoruz. Temel bilimlerde gelinen nokta bazında baktığımızda hem TÜBİTAK projelerinin desteklenmesi hem de temel bilimlerde Q1 kategorisinde uluslararası bilimsel yayın yapabilmek ve bu çalışmaları uygulanabilir kılarak, akademik kadro ve üniversitelerin prestij ve kalitesini arttırmaktır” diye konuştu.