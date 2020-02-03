Rektör Bilgilendirdi

İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Konferans salonunda İş insanlarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantısında Rektör Karadağ, Yozgat’ın gelişimi, akademik ar-ge konularında da bilgi verdi. Zaman içerisinde kenevirin değerlendirildiği bütün alanlara yöneleceklerini belirten Karadağ, ön plana çıkaracakları, üzerinde yoğunlaşacakları üç temel çalışma alanının batarya yapımı, biyoenerji ve kenevir esaslı ilaç hammaddesi üretimi olduğunu söyledi. Karadağ, endüstriyel kenevir üzerinde ihtisaslaşarak, bu üç temel alan dışında tekstil, otomotiv, kağıt, inşaat ve bunun gibi sektörlere katkı sağlayarak, dışa bağımlılığın azaltılması, istihdamın artırılması, bölgedeki göçün önüne geçilmesi gibi önemli kazanımlar sağlayacağının altını çizdi. Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin Endüstriyel Kenevir alanında ihtisaslaşan bir üniversite olmasıyla birlikte, bir anda üç-dört gömlek yukarı çıktığını, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin marka üniversite hüviyetine kavuştuğunu da sözlerine ekledi.