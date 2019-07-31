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Rektör bilgilendirdi

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, TRT Haber kanalında canlı olarak yayınlanan ‘Eğitim Editörü’ programının konuğu oldu, aday öğrencilere seslenerek, üniversite tercih süreci ve üniversitemiz hakkında bilgiler verdi.

Rektör bilgilendirdi

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, TRT Haber kanalında canlı olarak yayınlanan ‘Eğitim Editörü’ programının konuğu oldu, aday öğrencilere seslenerek, üniversite tercih süreci ve üniversitemiz hakkında bilgiler verdi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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Rektör bilgilendirdi

Rektör Karadağ, Üniversite tercihi yapacak öğrencilerin dikkat etmeleri gereken hususların ele alındığı, Sezen Yüce'nin sunduğu, eğitim danışmanlığını Eğitimci Yazar Süleyman Beledioğlu'nun yaptığı ‘Eğitim Editörü’ programına, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ile birlikte katıldı.  Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 2006 yılında kurulan üniversitenin genç ve dinamik bir üniversite olduğunu belirterek, 12 fakülte, 5 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu ile eğitim öğretim hayatına devam ettiğini söyledi. Karadağ, 1992 yılında kurulan Mühendislik-Mimarlık ile Ziraat Fakülteleri, 1994 yılında kurulan İktisadi ve İdari Bilimler ile Fen-Edebiyat Fakültelerinin üniversite bünyesinde bulunduğunu, 2006 yılında kurulan üniversitenin, deneyimleri, tecrübeleri olan köklü bir geçmişe de sahip olduğunun altını çizdi. Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin bölgesine katkı sunan bir marka üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlediğine dikkat çekti, bölgesel kalkınmaya yönelik misyon farklılaşmasını önemseyen, bu anlamda bölgesine katkı sunan iddialı - güçlü bir üniversite olduğuna vurgu yaptı. Karadağ, Anadolu’nun tam merkezinde çevre illere yakınlığı ile tercih edilme oranı yüksek olan üniversitenin yapımı kısa sürede tamamlanacak olan hızlı tren ve havaalanı gibi ulaşım ağlarıyla dikkatleri üzerine çekeceğinin de altını çizdi. 

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