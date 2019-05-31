Rektör belgesini aldı

Toplantıda YÖK Başkanı Saraç, Karadağ’a rektörlük atama belgesi takdim etti. Toplantıda üniversitelerin genel durumları, eğitim-öğretim faaliyetleri, hedefleri ve projeleri gibi birçok konu başlığında değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bozok Üniversitesine Rektör olarak atanan Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a rektörlük atama belgesi YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından takdim edildi.