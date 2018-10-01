Rehberlik ziyaretleri tamam

Okullarda rehberlik hizmetlerine ilişkin, okul rehberlik öğretmeni, okul idaresine yönelik rehberlik hizmeti vermek, rehberlik öğretmeni olmayan okullarda rehberlik hizmetleriyle ilgili bilgi paylaşımında bulunmak, müşavirlik hizmeti vermek amacıyla rehberlik servislerine yönelik ziyaretlerde bulunuldu. Yapılan ziyaretlere özel eğitim öğretmenleri de katıldı. Okul idarelerine ve öğretmenlerimize özel eğitim konusunda paylaşımlarda bulunuldu, farkındalığı artırmaya yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Ziyaret planlamasıyla Yozgat il merkezinde rehberlik öğretmeni olmayan 14 okul ve rehberlik öğretmeni olan 37 okula ziyaretler yapıldığı ifade edildi.