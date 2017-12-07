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-Rehberlik öğretmenleri toplandı

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında, rehber öğretmenlerin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, özel eğitim ve rehberlik hizmetleri kapsamında yapılacak çalışmaları görüşüldü.

-Rehberlik öğretmenleri toplandı

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında, rehber öğretmenlerin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, özel eğitim ve rehberlik hizmetleri kapsamında yapılacak çalışmaları görüşüldü.

07 Aralık 2017 Perşembe 07:05
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-Rehberlik öğretmenleri toplandı

Toplantıya katılan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, Çocuk Koruma Kanunu gereğince il müdürlüğünce yapılan çalışmalara değinerek, okullarda yürütülen çalışmalarda koordinasyonun sağlanmasının önemli olduğunu söyledi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da, rehberliğin önemli olduğuna dikkat çekerek, rehber öğretmenin okuldaki rolünün ve sorumluluklarının, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerin geleceklerine yön verdiğinin altını çizdi. Yazıcı, tespit edilemeyen hiçbir sorunun rehabilite edilemeyeceğine vurgu yaptı, öğretmenlerin sorunları ile görüş ve önerilerini yazılı olarak vermelerini istedi.

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