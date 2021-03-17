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Rehberlik öğretmenleri toplandı

KADIŞEHRİ İlçesinde Rehberlik öğretmenleri değerlendirme toplantısı yaptı.

17 Mart 2021 Çarşamba 00:23
Rehberlik öğretmenleri toplandı

Toplantıya, Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy başkanlık etti. Aksoy, pandimi nedeni ile ara vermek zorunda kaldıkları eğitim öğretim sürecinde öğrencilerin uyum ve adapte sorunlarını aza indirmek amacıyla yapılması gerekenlerin masaya yatırıldığını söyledi. Aksoy, ‘’Yaklaşan LGS-YKS sınav kaygılarını azaltmak için değerli meslektaşlarımızın görüş öneri ve tavsiyelerini alarak okullarımızda birlikte yapacağımız rehberlik çalışmasını değerlendirdik. Amacımız her yönüyle hayata hazır kendinden emin nesil yetiştirmektir. Kıymetli desteklerini sağlayan değerli meslektaşlarımıza teşekkür ederim’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Rehberlik öğretmenleri Toplandı
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