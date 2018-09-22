Rehberlik konuşuldu

Özel eğitim ve rehberlik alanında yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantı, Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü´nün Çok Amaçlı Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, Milli Eğitim Şube Müdürleri Orhan Ergün Çağlıyan ve Yasin Gürsoy ile okul müdürleri katıldı. Toplantı öncesi kısa bir değerlendirmede bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceylan, özel eğitim kurumlarının sorunlara yönelik ortak çözüm üretme konusunda sürekli dayanışma içerisinde olması gerektiğini belirterek, bilgi paylaşımı, organizasyon ve ekip çalışmasının önemine değindi.