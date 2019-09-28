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Rehberlik Komisyonu toplandı

YOZGAT Rehberlik Hizmetleri İl Danışma komisyonu, rehberlik hizmetlerine ilişkin ihtiyaçları belirlemek, değerlendirmek, gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik kararlar almak üzere Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında toplandı.

Rehberlik Komisyonu toplandı

YOZGAT Rehberlik Hizmetleri İl Danışma komisyonu, rehberlik hizmetlerine ilişkin ihtiyaçları belirlemek, değerlendirmek, gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik kararlar almak üzere Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında toplandı.

28 Eylül 2019 Cumartesi 00:00
Rehberlik Komisyonu toplandı

Komisyonun, Eylül ve Haziran ayları olmak üzere yılda iki kez toplandığı, okullarda rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi, planlanması yönünde kararlar alarak, değerlendirmelerde bulunduğu bildirildi. 2019-2020 Eğitim-öğretim yılı Eylül ayı toplantısında il geneli rehberlik hizmetleri kapsamında, çocukların, anne babalarıyla etkili iletişim kurmanın önemi, rehberlik hizmetlerinin tanıtılmasına yönelik farkındalık çalışmalarının yürütülmesi konuları ele alındı. Bununla birlikte, her çocuğun farklı öğrendiği ilkesinden hareketle öğrenme stillerinin belirlenerek, çocukla ilgili süreç değerlendirmesinin yapılması gerektiğine dikkat çekildi. Veli ihtiyaçlarının belirlenerek, okul-veli koordinasyonun sağlanması, dezavantajlı durumda olan çocuklarımızın tespit edilerek önleyici tedbirlerin alınması, psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale kapsamında önleyici ve güçlendirici destek programlarının uygulanmasına ilişkin kararlar alındı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, rehberlik hizmetlerinin bir okulun en temel unsuru olduğunu, rehber öğretmenlerin çocuklarımızın ilgi, yetenek ve kabiliyetlerine göre hedef belirlemelerinde çok önemli işlevleri olduğunu, okul, öğrenci, öğretmen, veli arasında en güçlü iletişimi kuranlar olduğunu söyledi.
 

Anahtar Kelimeler:
Rehberlik Komisyonu Toplandı
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