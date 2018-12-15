Rehberlik Hizmetlerine devam

Yazıcı, Rehberlik hizmetlerinin, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları çerçevesinde, kendini tanıyan, kendisine sunulan eğitsel, mesleki fırsatları değerlendirebilen, sorumluluk alabilen bireyler yetiştirilmesini, bireylerin toplum içinde sağlıklı bir birey olarak yaşamlarını sürdürerek, kendini geliştirmelerini amaçladığını söyledi. Yazıcı, Yozgat il genelinde hizmet veren rehberlik ve araştırma merkezlerinin 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Eylül-Aralık 2018 aylarında çalışma bölgelerine bağlı ilçe ve köylerde her eğitim kademesinde olmak üzere eğitimler verdiğini kaydetti. Yazıcı, bu eğitimlerde, verimli ders çalışma yöntemleri, etkili iletişim, motivasyon, ihmal ve istismardan korunma, bağımlılıkla mücadele, akran zorbalığı, hedef belirleme, sınav kaygısı, stres, yükseköğretim kurumları sınavı, liselere geçiş, lise sonrası üst öğretim kurumlarının tanıtımı konularında 2 bin 957 öğrenciye seminer verildiğini bildirdi. Yazıcı, ‘’Etkili iletişim, sınıf yönetimi, özel eğitim uygulamaları, madde bağımlılığı, ihmal ve istismar ve özel eğitim bilgilendirmeleri kapsamında 610 öğretmene seminer ve farkındalık eğitimleri verilmiştir. Aile içi etkili iletişim ve erken yaşta evlilik, ihmal istismardan korunma, madde bağımlılığı ve özel eğitim gibi konularda 647 veliye eğitimler düzenlenmiştir. Rehberlik ve araştırma merkezleri ayrıca konularla ilgili broşürler hazırlayarak, okullara ve velilerimize ulaştırmaktadır’’ dedi.