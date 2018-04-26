Rehberlik faaliyetleri sürüyor

Rehberlik Araştırma Merkezi personeli, özellikle rehberlik öğretmeni bulunmayan köy okullarındaki öğrencilerle buluşarak, seminer ve konferanslarına devam ediyor. Rehberlik Araştırma Merkezi, köy okullarında ilkokul öğrencilerine yönelik ‘ihmal, istismar ve farkındalık oluşturma’ konulu seminer gerçekleştirdi. Öte yandan Ortaokul öğrencilerine yönelik ise yeni sınav sistemi hakkında bilgilendirmede bulundu. Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, rehberlik faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini ifade etti.