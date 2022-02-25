Rehberlik, eğitimin mihenk taşı

Toplantıda Yeşilay Danışmanlık Merkeziyle yapılan faaliyetler, veli ve öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar ile karşılaşılan sorunlar konuşuldu. Salgın sürecinde rehberlik hizmetlerine duyulan ihtiyacın daha da arttığını ifade eden Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, bu bağlamda salgından kaynaklanan kaygı ve endişenin çocuklar üzerindeki etkisinin minimize edilmesinin gerekliliğini vurguladı. Öncelikle öğrencileri iyi tanıyıp, sahip olduğu mevcut durumu doğru tespit edip, tanılama sonucuna göre bir durum değerlendirmesi yapılarak eğitimlerin ve yaklaşımların bu yönde hazırlanması gerektiğinin altını çizen Yazıcı, ‘’Tanılamadan tanımlama olmaz’ dedi. Yazıcı, öğrenci ve velilerin sorun analizlerinin tespit edilip, çıkan sonuçlar neticesinde ihtiyaca binaen eğitimlerin verilmesi, dezavantajlı öğrencilere özel olarak ilgilenilmesi, 8’inci ve 12’inci sınıflar başta olmak üzere öğrencilerle randevu sistemiyle görüşülmesi; bu görüşmelerde hedef belirlenmesi, belirlenen hedefe ait bileşenler ile gelişim süreçlerinin iyileştirilmesi hususlarında eşgüdüm içeresinde çalışma yapılması, ESER projesi ile ilgili rehberlik hizmetlerine ağırlık verilmesi ve ihtiyaç sahibi öğrencilerle gizlilik esasına uyularak ilgilenilmesini istedi. Yapılan çalışmaların etki analizlerinin yapılarak, tespit edilen sorunların ne oranda çözüme kavuşturulduğunun belirlenmesi ve süreçlerin mutlaka değerlendirilmesinin önemini de vurgulayan Yazıcı, rehberlik hizmetlerinin eğitimin mihenk taşı olduğunu söyleyerek toplantıya katılan herkese emek ve gayretlerinden dolayı teşekkür etti. •Sümeyye İlhan•