Rehberlik eğitimi

Türk Millî Eğitiminin genel amaçları çerçevesinde eğitimde rehberlik hizmetlerinin, kendini tanıyan, kendisine sunulan eğitsel, mesleki fırsatları değerlendirebilen, sorumluluk alabilen bireyler yetiştirilmesini, bireylerin toplum içinde sağlıklı bir birey olarak yaşamlarını sürdürerek, kendini gerçekleştirmelerini amaçladığı hatırlatıldı. Bu amaç çerçevesinde rehberlik hizmetleri eğitsel rehberlik, mesleki rehberlik ve kişisel/sosyal rehberlik olmak üzere üç alanda, birey sayısına göre bireysel rehberlik ve grup rehberliği olarak sunulmakta olduğu bildirildi. Rehberlik faaliyetleri iyileştirici, destek, önleyici, gelişimsel hizmet şeklinde bireyin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirildiği açıklandı. 2019-2020 eğitim öğretim birinci döneminde Yozgat il genelinde öğrencilere, öğretmenlere, öğrenci velilerine, personele rehberlik hizmetleri kapsamında ulaşılarak, eğitim ve bilgilendirmede bulunuldu.