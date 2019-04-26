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Rehberlik Eğitimi

YOZGAT İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünce, Sorgun ilçesinde faaliyet gösteren 64 dernek yöneticisine yönelik rehberlik eğitim verildi.

Rehberlik Eğitimi

YOZGAT İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünce, Sorgun ilçesinde faaliyet gösteren 64 dernek yöneticisine yönelik rehberlik eğitim verildi.

26 Nisan 2019 Cuma 00:00
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Rehberlik Eğitimi

Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, İl genelinde 453 derneğin faaliyet gösterdiğini, Yozgat’ta ilçeler bazında en fazla derneğin Sorgun ilçesinde bulunduğunu söyledi. Derneklere yönelik eğitim çalışmalarını sürdüren İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yurtlu, Sorgun ilçesinde kurulu ve  faaliyet gösteren dernek yöneticilerine, İlyas Arslan Tiyatro ve Sinema Salonu’nda  ‘Rehberlik ve Uygulamalı Eğitim’ programı  düzenledi. Yaklaşık 2 saat devam eden programa dernek yönetim kurulu başkanı, sekreter üye ile sayman üye başta olmak üzere dernek yöneticileri katıldı. Yurtlu, Dernekler Kanunu, Türk Medeni kanunu ve Yardım Toplama Kanunu hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Zaman zaman da soru cevap şeklinde süren programda, özellikle defter ve kayıtları tutma, genel kurul toplantıları, beyanname verme,  yardım toplama ve proje hazırlama gibi konularda mevzuat güncel şekilde anlatıldı. Yurtlu,  İl genelinde 453 derneğin faaliyet gösterdiğini, bu derneklerden 443 adedinin beyanname verme yükümlülüğü bulunduğunu belirtti. Yurtlu, henüz 120 derneğin 2018 yılı beyannamesini mülki amirliğe DERBİS üzerinden bildirmediğini hatırlatarak, Nisan ayı sonu itibarı ile beyanname vermeyen dernek yöneticilerini uyardı. Katılımın yoğun şekilde gerçekleştiği programa katılanlar, dernekçilik konusunda yapılan bu bilgilendirme ve bilgi paylaşımından memnun kaldıklarını ifade etti.

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