Rehberlik Eğitimi

Valilik toplantı salonunda düzenlenen eğitim programına, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü bünyesine görev yapan personel ile ilçe Sivil Toplumla İlişkiler Büro şefliklerinde görevli personel katıldı. Kaymakamlık İlçe Yazı İşleri Müdürleri ile dernek denetimlerinde görevlendirilen personelin de katıldığı programda İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu tarafından slaytlar eşliğinde ‘Rehberlik ve Denetim Hizmetleri’ konusunda bilgi paylaşımı yapıldı. Programda, kara paranın aklanması, derneklerin yurt dışına para aktarımı, terörün finansmanı ile mücadelede konusuna da yer verilerek, farkındalık oluşturuldu, özellikle dernekler bu konuda aydınlatıldı. Gerek görülen hallerde mülki idare amirinin onayıyla dernek ve eklentilerinin her zaman denetleneceğine dikkat çeken İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, bu eğitim ve rehberlik hizmetindeki amaçlarının, il genelinde birliktelik sağlamak ve denetimlerde yürürlükteki mevzuat hakkında bilgi vermek olduğunu söyledi.