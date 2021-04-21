Rehberlik ediyorlar

‘LGS ve Motivasyon, Verimli Ders Çalışma Yöntemler ve Test Çözme Teknikleri, Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yolları’ ile pandeminin öğrenciler üzerindeki olumsuz etkisini azaltmaya yönelik rehberlik faaliyetleri artırıldı. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Yavuhasan Ortaokulu 8. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak psikolojik danışman/rehber öğretmen Mustafa Taş tarafından ‘Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yolları’ konulu seminer çalışması düzenlendiğini söyledi. Aksoy, ‘’Seminerimizin birinci bölümünde sınav kaygısı, belirtileri, nedenleri ve baş etme yolları üzerinde durulmuş; ikinci bölümde ise sınav kaygısına yönelik gevşeme, nefes ve dengeleme egzersizleri uygulamaları gerçekleştirilmiştir’’ dedi.