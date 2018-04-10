Rehberlik çalışması

Saraykent merkez, köy ve beldelerinde öğrenci, öğrenci velisi ve öğretmenlerle her haftanın belirli günlerinde bir araya gelen rehber öğretmenleri, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en iyi duruma getirilmesi noktasında destekleyici ve önleyici çalışmalara imza atıyor. Ekip elemanları, öğrencilere yönelik istismar, bağımlılıkla mücadele, verimli ders çalışma yöntemleri, yeni uygulanacak olan sınav sistemi, öğrencilerin moral motivasyon ve özgüven duygularını destekleyici çalışmalar, öğrencilerde hiperaktivite ve dezavantajlı çocukların eğitimi gibi daha pek çok konularda müşavirlik hizmetleri veriyor. Öğrenci velilerine ise, anne-baba tutumları, ödül ve cezanın uygulanış şekilleri, anne ve babalarca yapılan çocuklara yönelik doğru ve yanlış yaklaşımlar gibi konularda da seminerler veriliyor. Ayrıca tüm okullardaki öğretmenlere bireyselleştirilmiş etkinlik planları ve uygulaması, dezavantajlı öğrencilerin tespiti ve yasal olarak yapılması gereken adımlar gibi konuları içeren toplantılar da yapılıyor.