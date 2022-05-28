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Rehber öğretmenlerinden eğitim

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, Mümtaz Gözan Rehberlik Araştırma Merkezi rehber öğretmenleri ilçeleri ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldiler.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 00:05
Rehber öğretmenlerinden eğitim

Sarıkaya Mümtaz Gözan Rehberlik ve Araştırma Merkezine bağlı ilçelerden Çayıralan ve Yenifakılı ilçelerindeki rehber öğretmeni olmayan ortaokulları ziyaret eden rehberlik hocaları, bu okullardaki 8’inci sınıf öğrencileri ile görüşeme gerçekleştirdiler. Öğrencilerle sınav kaygısı, ortaokul velileri ile aile içi iletişim ve çocuklarda sınav kaygısı, öğretmenler ile ise özel eğitim farkındalık konularında görüşülüp seminer verilmiştir. Ayrıca ihtiyacı olan öğrenciler ile kurum rehber öğretmenleri bireysel görüşmeler gerçekleştirmiştir. Çandır, Çayıralan, Boğazlıyan ve Yenifakılı ilçe milli eğitim müdürlüklerini, bu ilçelerde rehberlik öğretmeni bulunan okullardaki rehberlik servislerini ve idareleri ziyaret eden kurum yetkililer, rehber öğretmenleri ile sene sonu rehber öğretmen toplantıları düzenledi. Boğazlıyan ve Çandırdaki rehber öğretmeni olmayan okullarda ise veli, öğretmen ve öğrenci eğitimleri devam etmekte. •Haber Merkezi•

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Rehber öğretmenlerinden Eğitim
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