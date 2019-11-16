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Rehber öğretmenlerden dokunuş

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlere yönelik Şube Müdürleri Orhan Ergün Çağlıyan, Yasin Gürsoy ve ortaöğretim okulları rehber öğretmenleri Aslı Zeynep Zafer, Yasemin Şenyer'in öğreticiliğinde seminer faaliyetinde bulundu.

Rehber öğretmenlerden dokunuş

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlere yönelik Şube Müdürleri Orhan Ergün Çağlıyan, Yasin Gürsoy ve ortaöğretim okulları rehber öğretmenleri Aslı Zeynep Zafer, Yasemin Şenyer'in öğreticiliğinde seminer faaliyetinde bulundu.

16 Kasım 2019 Cumartesi 04:04
Rehber öğretmenlerden dokunuş

6 gruba ayrılan Öğretmenler, farklı günlerde seminer çalışmaları yaptı. Öğretmenlerin akademik başarısının arttırılması ve formasyon bilgilerinin geliştirilmesi hedeflendi. Rehber öğretmenlerce hazırlanan slaytlar anlatılan konuların daha kalıcı hale getirilmesi için öğretmenlere sunuldu. Sınıf yönetimi, etkin ve verimli ders işleyebilme teknikleri, özgün eğitim materyallerini kullanabilme, dezavantajlı çocukların eğitimi, öğrenci ile iletişim becerileri, ödül ve ceza yönteminin yerinde kullanılması gibi rehberlik konularının yanında öğretmenlerin belirlediği konularda da eğitimler verildi. Yapılan seminer çalışmalarının son bölümünde ise İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri kendi birimleri ile alakalı önemli bilgileri katılımcılara aktardı. Özel Öğretim ve Rehberlik Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan, ilçe genelindeki okullarda tecrübeli öğretmenlerin yanı sıra genç, dinamik bir öğretmen kadrosunun olmasının ilçe açısından çok önemli bir kazanım olduğunun altını çizdi. Çağlıyan, ‘’Öğretmenlerimizin akademik ve formasyonel bilgilerinin yeni olması, özellikle son yıllarda bakanlığımızca geliştirilen eğitim yöntem ve tekniklerine ve değişen müfredat programlarına uyum sağlamaları açısından Saraykent İlçemizin eğitim ve öğretimi faaliyetleri açısından kendimizi son derece şanslı hissetmekteyiz. Geçen yıl başlattığımız zümre öğretmenler seminer programımızı bu yıl rehber öğretmenlerimizin de katılımları ile zenginleştirdik. Öğretmenlerimizden gelen dönütlerle birlikte eğitimlerimizin son derece faydalı olduğunu bilmek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizleri mutlu etti. Emeği geçen rehber öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

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Rehber öğretmenlerden Dokunuş
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