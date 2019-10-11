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Rehber öğretmenler toplandı

YOZGAT il genelinde görev yapan Rehber Öğretmenlerin katılımı ile sene başı toplantısı Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında yapıldı.

Rehber öğretmenler toplandı

YOZGAT il genelinde görev yapan Rehber Öğretmenlerin katılımı ile sene başı toplantısı Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında yapıldı.

11 Ekim 2019 Cuma 00:00
Rehber öğretmenler toplandı

Toplantıda, Milli Eğitim Şube Müdürü Öner Tikilo, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri müdürleri, rehberlik öğretmenleri, Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Aygül Nalbant da katıldı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, 2019-2020 eğitim-öğretim yılını kutlayarak, rehberlik hizmetlerinin ve rehber öğretmenlerin eğitim-öğretim süreçlerinde çok önemli bir yer ve işleve sahip olduklarını ifade etti. Yazıcı, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında rehberlik hizmetlerinde de gelişmeler olduğuna vurgu yaparak, bu eğitim yılından itibaren e-Rehberlik modülünün rehberlik öğretmenlerinin kullanımına sunulduğunu kaydetti. Yazıcı, ‘’Böylelikle veriye dayalı yönetim açısından ayrı bir öneme sahip e-Rehberlik sistemi, öğrencilerimizin becerilerinin, projelerinin, ilgi ve yeteneklerinin hangi alanlarda olduğunun bilinmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele, Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale, eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesi, okul veli işbirliği ve risk altında bulunan çocuklarımızın tespit edilip rehberliğin koruyucu ve önleyici işlevinden hareketle gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Ayrıca Bakanlığımızın Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin Kapasitelerinin Güçlendirilmesi projesiyle ülkemizde geçici korunma statüsünde bulunan bireylere RAM'lar aracılığıyla daha hızlı ve daha etkin ulaşabilmek için kapasitelerinin artırılması,  güçlendirilmesi çalışmaları yapılmaktadır’’ dedi. Toplantıya konuk olarak katılan, Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Aygül Nalbant, risk altında bulunan çocuklar ve bu çocuklarla ilgili alınması gereken önlemler, sorunlar, çözüm yolları konusunda rehber öğretmenlere sunumda bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, Nalbant’a plaket takdim etti. 
 

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