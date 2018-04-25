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Rehber öğretmenler bilgilendiriliyor

ÇAYIRALAN İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, sınava girecek olan öğrenciler ile birlikte velilerini bilgilendirmeye yönelik çalışma başlattı.

Rehber öğretmenler bilgilendiriliyor

ÇAYIRALAN İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, sınava girecek olan öğrenciler ile birlikte velilerini bilgilendirmeye yönelik çalışma başlattı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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Rehber öğretmenler bilgilendiriliyor

TEOG yerine gelen Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) bu yıl ilk kez girecek olan 8. sınıf öğrencilerini bilgilendirme görevini üstlenen Rehber Öğretmenler, yeni sistem hakkında seminerlere tabi tutuldu, daha sonra da alan çalışmasında görevlendirildi. Çayıralan İlçe Milli Eğitim müdürü Mehmet Bozdağ, ‘’Yeni bir sınav formatı öğrencilerde ve velilerde bazı endişelere yol açtı. Öğrenciler, şu ana kadar yaptıkları hazırlıkların bu sınav için yeterli olup olmayacağını merak ediyor. Öğrenciler bir yandan sınav hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan da yol haritalarını belirlemeye çalışıyor. Bu stresli ortamda öğrencilere yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla bilgi verilmesini hedefledik. Yeni sistemin temel mantığı, adrese dayalı yerleştirme ve sınavın isteğe bağlı olması. Yeni sisteme göre öğrenciler, adreslerine en yakın 5 okuldan birini seçecek. Evlerine yakın okullara yerleştirilen öğrencilerin oranı yüzde 90 civarında olacak.

Belirlenecek nitelikli okullara girmek isteyen 8. sınıf öğrencileri için ise Milli Eğitim Bakanlığı´nca merkezi sınav yapılacak. Yeni sistemde yüzde 10 civarında öğrenci sınavla yerleşecek. Sınava, ülke genelinde belirlenen farklı illerdeki sınırlı sayıda okul için, sadece isteyen 8. sınıf öğrencileri girebilecek’’ dedi.

Bozdağ, İlçe Merkezi ve köylerdeki tüm ilköğretim 2. kademeyi ziyaret eden Rehber Öğretmenlerin hazırladıkları sunum ile öncelikle sınav ile ilgili temel bilgileri verdiklerini, daha sonra da öğrencilerin sorularını cevaplayarak, kafalardaki soru işaretlerini silmeye çalıştıklarını ifade etti.

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