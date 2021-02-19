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Promosyon ihalesi yapıldı

SORGUN İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarını kapsayan banka promosyon ihalesi yapıldı.

19 Şubat 2021 Cuma 00:13
Promosyon ihalesi yapıldı

 Sorgun Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulundaki ihale sonucunda, en yüksek teklif 4 bin 323 lira ile Halk Bankası tarafından verildi. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, promosyon anlaşmasının söz konusu banka ile yapılacağını belirterek, ‘’İhaleye giren bankalar arasında en yüksek teklif 4 bin 323 lira ile Halk Bankası tarafından verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına verilecek promosyon ücreti 2021- 2024 yıllarını kapsayacak ve 15 Mart 2021 tarihinde alınacak olan ilk maaş sonrasında, tek seferde ve peşin olarak on gün içerisinde ödenecektir’’ dedi.  Kaya, yapılan promosyon anlaşmasının hayırlı olmasını dileyerek, ihaleye katılan banka yetkililerine teşekkür etti.  

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Promosyon Ihalesi Yapıldı
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