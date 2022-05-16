Projeye devam

Proje kapsamın öğrenciler ile sık sık bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Şehit Bünyamin Duymaz İlkokulu anlatım grubu öğrencilerini ağırladı. Değerlendirme toplantısı kapsamında öğrencilere kahvaltıda bir araya gelen Aksoy, kitap değerlendirmesi yaptı. Öğrenciler okudukları kitapları anlatıp üzerinde değerlendirmelerde bulundular. Aksoy, ”İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından başlatılan ‘Okuyorum Anlatıyorum’ projemiz kapsamında öğrencilerimize okuma bilincini aşılamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizle kahvaltılar düzenleyerek okudukları kitapları anlatarak üzerinde değerlendirmelerde bulunuyoruz. Projemizde öğrencilerimizde kitaplarını heyecanla okuyarak bizlere anlatmak için sabırsızlanıyor. Öğrencilerimizi böyle heyecanlı ve sabırsız görmek bizleri oldukça mutlu ediyor. Aktif bir şekilde projeye katılımlarına destek olan başta okul müdürümüz olmak üzere öğretmenimize teşekkür ederiz” dedi. •Haber Merkezi•