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Projeye destek verenler Sertifika aldı

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor’ projesinde görev alanların sertifikalarını dağıttı.

Projeye destek verenler Sertifika aldı

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor’ projesinde görev alanların sertifikalarını dağıttı.

31 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Projeye destek verenler Sertifika aldı

Yazıcı, ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor’ projesinin 2018-2019 eğitim öğretim yılında gerçekleştirildiğini hatırlattı. Yazıcı, ‘Proje ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Yozgat’taki eğitim-öğretim faaliyetleri yürüten okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilerin, sahip oldukları millî, manevî, ahlaki, insanî ve kültürel değerleri geliştirmeleri, yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi amaçlanmıştır’ dedi.  Projeye Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 22 Okul Müdürlüğünün katıldığı bildirildi. Projeye destek veren, katılım gösteren 22 idareci, 7 personel, 185 öğretmen, 307 öğrenci, 9 vatandaşa Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ‘Teşekkür Belgesi’ takdim ederek, projeye katılım sağlayan bütün paydaşlara teşekkür etti.
 

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