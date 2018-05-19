Projesi ikinci oldu

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen, Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında ikincilik elde etti.

Yarışmada projelerin ön değerlendirmeleri, çeşitli üniversitelere mensup uzman akademisyenlerden oluşan bölge jürileri tarafından yapıldı. Ön değerlendirme sonuçlarına göre 12 bölge merkezi ilin her birinde 80 proje, toplamda ise 960 proje bölge sergilerine katılmak üzere davet edildi.

Sergi süresince bütün projeler, akademik jürilerce değerlendirildi ve dereceye girecek proje sahibi öğrenci ve danışmanları belirlendi.

Tübitak 12’nci Ortaokul Öğrencileri Arası Araştırma Projesi Yarışmasında Kayseri Bölge birincisi olarak Türkiye Finaline katılan Yozgatlı öğrenci İbrahim Orkun Koçak, 12 bölge finalistinin 8 dalda 160 projeyle katıldığı yarışmada, değerler eğitimi alanındaki "Bana Bir Öğüt Verir Misiniz?" adlı projesiyle Türkiye ikinciliği derecesi aldı.

Yozgat’ı başarıyla temsil eden öğrenci İbrahim Orkun Koçak, proje danışmanlığını yapan öğretmen Alper Koçak ve Bilim Sanat Merkezi yöneticilerini İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı makamında kabul ederek, tebrik etti ve teşekkür belgesi takdiminde bulundu.