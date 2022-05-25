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Projelerini sergilediler

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde, Yavuhasan İlkokulu-Ortaokulunda TÜBİTAK tarafından desteklenen 4006 Bilim Fuar açılışı gerçekleştirildi.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 00:44
Projelerini sergilediler

Açılışa Kaymakam Yunus Polat, Belediye Başkanı İrfan Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Fuarda sergilenen projeleri inceleyen Polat, öğrencilerden projeler hakkında bilgiler aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimizin bilim ve tekniğe, teoriden uygulamaya ve tasarım yapmaya yönelik becerilerini geliştirmek amacıyla yürütülen projelere emek veren okul idarecilerimiz ve kıymetli öğretmenlerimize; katılımları ile bizleri mutlu eden İlçe İdare Amirlerine ve köy halkına çok teşekkür ederiz” dedi.
Şiirler ve şarkılar okunduğu açılış programında, öğrencilerin özgün ürünleri tanıtıldı. Günün anısına pasta kesilen programda, oyunlar oynanarak eğlenceli anlar yaşandı. 
•Muhammed Üstüntaş•
 

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Projelerini Sergilediler
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