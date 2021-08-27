Projelere KOP desteği

Yozgat’ta eğitim kurumları tarafından hazırlanan yenilebilir enerji ile ilgili iki ayrı projeye KOP İdaresi tarafından mali destek verilmesi uygun bulundu.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Konya Ovası Projesi (KOP) İdaresi ‘Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Programı’ kapsamında, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘KOP Enerji Merkezi’ adlı projeye bir milyon 145 bin lira destek verileceğini bildirdi. Yazıcı, Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Enerji Verimliliği Pilot Uygulama ve Araştırma Merkezi’ Projesine ise 225 bin lira olmak üzere, toplamda 1 milyon 370 bin liralık mali desteği almaya hak kazanıldığını aktardı. Yazıcı, ‘’Enerjiye olan ihtiyacın sürekli arttığı, buna karşılık enerji kaynaklarının gittikçe azaldığı günümüz dünyasında, bütün enerji kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması amacı ile öğrenim çağındaki öğrencilerimiz ve toplum genelinde enerji bilinci oluşturmayı hedefledik. Proje ile birlikte, Yozgat Merkez Eski İmam Hatip Lisesi binasında, GES (Güneş Enerjisi Sistemleri) ve RES (Rüzgar Enerjisi Sistemleri) atölyeleri kurarak yenilikçi enerji fikirlerinin gelişmesi sağlanacaktır. Projelerimize destek veren Sayın Valimiz Ziya POLAT ve projelerimize emeği geçen tüm eğitimci ve öğrencilerimize teşekkür ederim’’ diye konuştu.