Projelere kalite ödülü

Her yıl artan proje sayısı ile Yozgat il genelindeki okullarla ülkemizde ya da Avrupa'da okul ortaklıkları kurulduğu, bilişim teknolojileri eğitim öğretim faaliyetlerinde daha etkin kullanıldığı, e-Güvenlik eğitim sürecine entegre edildiği aktarıldı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, eTwinning İlimizde yapılan projelerin artışı ve sağlanan başarıdan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Yazıcı, ‘’Eğitime daima verdiği desteklerden dolayı başta Sayın Valimiz Ziya Polat'a, öğrencilerimizi akademik anlamda zenginleştirerek, çoklu düşünme becerisini geliştiren aynı zamanda okullarımızın isimlerini hem Avrupa'da hem de Türkiye'de duyuran değerli yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim’’ dedi.

TÜBİTAK BAŞARISI

Yozgat’tan 15 proje, TÜBİTAK 2204 B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmalarında bölge finallerine davet edildi. Bölge finallerine katılan projelerden 3’ünün bölge finallerinde derece alarak, Türki Finallerine katılmaya hak kazandığı bildirildi. Türkiye finallerine katılan 3 projenin ise kendi alanlarında derece aldığı vurgulandı.