Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1468.67
ALTIN
488.22
DOLAR
8.3054
STERLİN
11.5588
EURO
9.9333

Projelere kalite ödülü

Yozgat'ta gerçekleştirilen eTwinning projeleri, Ulusal Kalite Etiketi ile ödüllendirildi. Geçtiğimiz yıl kalite etiketi alan proje sayısı 52 iken, bu yıl 64 proje kalite etiketi almaya hak kazandı.

06 Eylül 2021 Pazartesi 00:02
Projelere kalite ödülü

Her yıl artan proje sayısı ile Yozgat il genelindeki okullarla ülkemizde ya da Avrupa'da okul ortaklıkları kurulduğu, bilişim teknolojileri eğitim öğretim faaliyetlerinde daha etkin kullanıldığı, e-Güvenlik eğitim sürecine entegre edildiği aktarıldı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, eTwinning İlimizde yapılan projelerin artışı ve sağlanan başarıdan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Yazıcı, ‘’Eğitime daima verdiği desteklerden dolayı başta Sayın Valimiz Ziya Polat'a, öğrencilerimizi akademik anlamda zenginleştirerek, çoklu düşünme becerisini geliştiren aynı zamanda okullarımızın isimlerini hem Avrupa'da hem de Türkiye'de duyuran değerli yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim’’ dedi. 
TÜBİTAK BAŞARISI
Yozgat’tan 15 proje, TÜBİTAK 2204 B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmalarında bölge finallerine davet edildi. Bölge finallerine katılan projelerden 3’ünün bölge finallerinde derece alarak, Türki Finallerine katılmaya hak kazandığı bildirildi. Türkiye finallerine katılan 3 projenin ise kendi alanlarında derece aldığı vurgulandı. 

Anahtar Kelimeler:
Projelere Kalite ödülü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ZiL ÇALIYOR
ZiL ÇALIYOR
Salgın Yönetim Merkezi
Salgın Yönetim Merkezi
Okul yenileniyor
Okul yenileniyor
Uyum eğitimleri tamam
Uyum eğitimleri tamam
Yüksekokulda eğitim
Yüksekokulda eğitim
Kaymakam Okulları denetledi
Kaymakam Okulları denetledi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim