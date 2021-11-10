PROJELERE DESTEK

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen ‘2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ 2021/1 dönemi kapsamında yapılan başvuruların destek sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Karadağ, Fen-Edebiyat Fakültesi’nden 4, Ziraat Fakültesi’nden 5, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nden 2, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden 7, Veteriner Fakültesi’nden 5, Boğazlıyan MYO’dan 10, Yozgat MYO’dan 2 ve Akdağmadeni MYO’dan 1 olmak üzere toplamda 36 proje, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında kabul edildiğini aktardı. Karadağ, TÜBİTAK ‘Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği’ programında Yozgat Bozok Üniversitesi’nden 2020/1. Dönemde 4 öğrenci projesi, 2020 yılı ikinci dönem proje destek programında ise 10 öğrencinin projesinin kabul edildiğini hatırlattı. 2021 yılı itibari ile ilk dönem çağrısında 36 öğrencinin projesinin kabul edilerek, öğrenci projelerinde yüzde 350’yi aşan bir başarı oranı yakalandığını bildiren Karadağ, kısa sürede çok büyük mesafeler kat ettiklerini söyledi. Karadağ, ‘’Kararlılıkla gelişen ve büyüyen Yozgat Bozok Üniversitesi akademiaya değer katan önemli bir bilim yuvası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bulunduğumuz coğrafyada, bilime, sanata, sosyo-kültürel değerlere evrensel anlamda tüm insanlığa artı değer katarak geleceğimiz olan gençleri merkeze alan bir yapıda eğitim-öğretim süreçlerini başarılı şekilde yürütmeye çalışıyoruz. TÜBİTAK 2209-A öğrenci projelerindeki başarı da gösteriyor ki inanarak, azimle çalışılırsa başarı muhakkak beraberinde gelecektir’’ dedi. Karadağ, üniversite olmanın gereklerinden birisinin de bilimsel çalışmalara ağırlık vermek olduğunun altını çizdi. Karadağ, ‘’Yürütülen tüm bilimsel faaliyetlerde akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin yanındayız, kendilerini destekliyoruz. Öğrencilerimizin geleceğe dönük projeler üretmeleri noktasında kendilerini kanıtlama imkânı buluyor. Bu vesile ile TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında projeleri kabul edilen öğrencilerimizi, danışman hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’ ifadelerini kullandı.