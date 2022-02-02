Projeler kabul edildi

Bu kapsamda Bozok Üniversitesinden iki Öğretim Üyesinin TÜBİTAK 1512-Bireysel Genç Girişim “BİGG” Programı ve TÜBİTAK 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programına yaptığı başvurular kabul edildi. Üniversitede Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri-Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Aydın, TÜBİTAK 1512 - Girişimcilik Destek Programı (BiGG) kapsamında “İpek Böceği Pupa Yağı Üretimi ve Kozmetik Kullanımı” isimli 2210968 nolu projesi 200 bin TL destek almayı hak kazandı. Araştırmacıları arasında Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve Dr. Fahri Yemişçioğlu’nun yer aldığı projenin 2’nci aşamasında ise Bozok Teknopark’ta bir şirket kurulumu gerçekleşti. Bir diğer çalışmada ise Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Pınar Serdar Dinçer’in, TÜBİTAK 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında “Oktateukhos Resimli El Yazmalarında Kadın İmgesi” başlığıyla sunduğu proje kabul edildi. Proje kapsamında Dinçer, Viyana’da Die Österreichische Akademie der Wissenschaften’de 12 ay süre ile projesini yürütecek. Akademisyenlerin önemli projelere imza atmalarından mutluluk duyduğunu belirten ve yaptıkları başvuruları kabul edilen akademisyenleri tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, eğitim-öğretim, araştırma geliştirme faaliyetleri, kurumsallaşma ve akademik performans noktasında Üniversite olarak çok önemli mesafeler kat ettiklerinin altını çizerek “Gerek öğrenci, gerekse akademisyenlerimiz tarafından hazırlanan TÜBİTAK projelerini önemsiyorum. Üniversitemize yaptıkları çalışma ile değer katan akademisyenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devam etmesini temenni ediyorum” dedi.