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Projeler görücüye çıktı

TÜBİTAK tarafından bu yıl 49’uncusu düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Kayseri Bölge Sergisi’nde Yozgat’tan giden okullarda çalışmalarını görücüye çıkarttı.

Projeler görücüye çıktı

TÜBİTAK tarafından bu yıl 49’uncusu düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Kayseri Bölge Sergisi’nde Yozgat’tan giden okullarda çalışmalarını görücüye çıkarttı.

15 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Projeler görücüye çıktı

Erciyes Üniversitesi Süleyman Demirel Spor Salonu’nda gerçekleştirilen sergide yer alan çalışmalarla birlikte yurt genelinden 16 bini aşkın başvurunun geldiği, bunlardan bin 200’ünün 12 bölgede sergiye davet edildiği kaydedildi. Kayseri bölgesinde Yozgat ile birlikte Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray’dan olmak üzere toplam 100 proje görücüye çıktı. Bunlardan 17’sinin Türkiye finallerinde yarışmaya katılacağı kaydedildi. Bugün sona erecek sergide belirlenen 17 çalışmada ilan edilip, ödüllendirilecek. Yozgat’tan giden okullardan bazılarının çalışmalarının da finale kalması bekleniyor.

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