Projeler Başlıyor

Bu kapsamda ‘Değerler Özümüzdür’ projesi ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi bünyesinde Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Kitaplara Göz Değsin’ projesi uygulanmaya başlıyor. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, çocukların kişiliğinin temel taşlarını oluşturan toplumsal ve evrensel değerleri kazanmaları, bu değerlerle yaşamayı hayat felsefesi haline getirmiş bireyler olarak yetişmeleri, değerlere karşı duyarlı olmayı ve onları davranışa dönüştürmeleri konusunda yardımcı olmak amacıyla başlatılan ‘Değerlerimiz Özümüzdür Projesi’nin tüm okullarda başladığını söyledi. Yazıcı, proje kapsamında okullarda her ay için bir değerin belirleneceğini, belirlenen değerlerin öğrencilere kazandırılması için şiir, kompozisyon ve öykü yarışmalarının düzenleneceğini, sınıf ve okul panolarının hazırlanacağını, drama etkinliklerinin yapılacağını, münazara ve konferansların düzenleneceğini, kısa filmlerin izletileceğini ve ayın değerini konu edinen hikâyelerin okunacağını ifade etti. Yazıcı, eğitim-öğretim yılı içinde ‘’sevgi, saygı, merhamet, şefkat, vefa, diğerkâmlık, paylaşma, yardımlaşma, dayanışma, sorumluluk, adil olma, sözünde durma, hayvanları koruma, özür dileme, teşekkür etme, selamlaşma, nezaket, doğruluk ve dürüstlük’’ gibi pek çok değerlerin üzerinde durulacağını ve proje sonunda etki analizi yapılarak projenin değerlendirmesinin yapılacağını dile getirdi.

KİTAPLARA GÖZ DEĞSİN

Yazıcı, ‘Kitaplara Göz Değsin’ projesi ile öğrencilerin, velilerin, öğretmenlerin ve vatandaşların evinde bulunan ihtiyaç fazlası kitapların okul kütüphanelerine bağışlanmasını, hayırsever vatandaşların okul kütüphanelerine tefrişi ve toplu kitap bağışı yapabilmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Yazıcı, Kütüphanesi bulunmayan okullarda Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği kapsamında oluşturulacak olan okul kütüphanesinin tefrişatının tamamını yapan veya kitap ihtiyacının tamamını karşılayan hayırseverlerin isimlerinin oluşturdukları okul kütüphanesine verileceğini belirtti. Yazıcı, projelerin eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyerek, tüm halkın desteklerini beklediklerini söyledi. •Sümeyye İlhan•