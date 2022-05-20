Projede ara yok

Öğretmenlerin ve öğrencilerin katılmış olduğu projede İlçe Milli Eğitim Müdürü Aksoy, kahvaltıda bir araya geldi. Aksoy Projesi kapsamında Yavuhasan İlkokulu Anlatım Grubu öğrencileri okumuş oldukları kitaplar hakkında değerlendirme yaptı. Yapılan projede öğrencilere okuma sevgisini, anlama ve ifade etme becerilerini gelişmek amaçlandığının altını çizen Aksoy, projeye öğretmenler ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi olduğunu belirtti. Projenin amacına ulaşmasından oldukça memnun olduğunu dile getiren Aksoy, “Yapmış olduğumuz projemiz gerçekten öğrencilerimiz tarafından da sevilerek yapılıyor. Öğrencilerimize okuma sevgisini aşılamak, anlama ve ifade etme becerilerini geliştirmek amacıyla bu denli bir proje gerçekleştirdik. Ve görüyorum ki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin katılımından projemizin amacına ulaşmış olduk. Sekiz ay boyunca yürütmeye çalıştığımız projemize önemli katkılar sunan başta okul müdürlerimiz olmak üzere sahada özveriyle çalışan tüm öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize çok teşekkür ederim” dedi.

Selma Şahin

