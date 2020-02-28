Proje yazılımı

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, okullarda gerçekleştirilmek üzere proje yazımı gerçekleştirildi. ‘Düşünüyorum, Tasarlıyorum, Geleceğe KOP'u Yorum’ adlı projeyle ilçede 2023 Vizyon Belgesi kapsamında Beceri ve Tasarım Atölyelerinin kurulmasının amaçlandığı kaydedildi. Çekerek İlçesinin Bayındırhüyük İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ve Akbay İlkokullarında da KOP kapsamında projelerin yazımı gerçekleştirildi. Projelerin geçmesi temennisinde bulunan İlçe Milli Eğitim müdürü Zeki Akkan, ‘’İlçemiz eğitim camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyor, proje yazımında görev alan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum’’ dedi.